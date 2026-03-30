Съдия и следовател с лекция пред ученици от ПГДС-Хасково за умишлени и непредпазливи ПТП

Ученици от единадесети и дванадесети клас от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково бе представена темата за „Пътнотранспортните престъпление и нарушения“, в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Окръжният съдия Филип Филипов разясни на учениците причините, които водят до ПТП, като даде дефиниция за пътнотранспортно произшествие и кога то се счита за непредпазливо и кога за умишлено. Съдия Филипов призова младежите да спазват ограниченията за скорост, когато управляват автомобил и обърна особено внимание на шофирането след употребата на алкохол и наркотични вещества, на начините за установяване и съответните наказания, като направи уточнение, че кръвната проба за наркотици може да е положителна няколко дни след употребата им.

Следовател Данаил Савов запозна подробно учениците какво представлява оглед на местопроизшествие, описа различните видове експертизи, които се изготвят и обясни, че има специална методология, която да установява кой е шофирал при настъпило ПТП.

Магистратите посъветваха младежите в случай, че станат свидетели на пътнотранспортно произшествие, да позвънят на телефон 112 и при възможност да окажат първа помощ на пострадалите.

Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.