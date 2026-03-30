Грациите на КА „Виолена“ отново са държавни шампиони

    Състезателките на КА „Виолена“ се заварнаха със златни медали и купа от VIII Държавно отборно първенство мъже и жени 2026, проведено през уикенда в Спортна зала „Дунав“ в Пловдив. 

    За трета поредна година състезателките на КА „Виолена“ са хегемони и печелят безапелационно златните медали на първенството. Хасковските състезателки Лиляна Димитрова, Мария Калайджиева, Виктория Христова, Никол Стоименова, Симона Иванова се откроиха с играта си, показаха класа сред 40 състезатели от 7 отбора от цялата страна.

    Със сребърни медали е отборът на СК „Ахат М“- София, а третото място за СК „Радина“ - Пловдив.
    Това е второ поредно състезание от спортния календар на Съюз по аеробика, само в рамките на 10 дена, със спечелени златни медали и купи от състезателите на СК“ Виолена“.

          

    Източник: Haskovo.NET

