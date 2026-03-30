Петър Костадинов с победа над грък на Гала вечер по бойни изкуства

Стара Загора бе домакин на Гала вечер по смесени бойни изкуства. Двубоите от програмата на The Future 5 се проведоха в спортна зала ДЗУ.

Победа в категория до 92 кг. записа хасковлията Петър Костадинов.

Представителят на хасковската школа по ММА постигна успех над гръцкия боец Григиропулос Константинос.

В една от най-атрактивните срещи за вечерта, продължила 3 рунда, Костадинов имаше превес над съперника си. Хасковлията спечели със съдииско решение.

Преди да се занимава със смесени бойни изкуства Петър Костадинов тренираше бокс, като на сметката си има победи и на държавни първенства в този спорт.