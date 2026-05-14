Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа

В актовата зала на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ Хасково се проведе вдъхновяващ бинарен урок на тема „Европейска култура – Англия, Франция и Италия“, реализиран от Николай Делиев – преподавател по история и цивилизации, и Деяна Стоянова – преподавател по английски език, български език и литература и класен ръководител на 9.В клас.

В подготовката и представянето на урока активно участие взеха всички 27 ученици от 9.В клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, които с огромно старание и ентусиазъм се включиха в различните етапи на събитието.

Гости на събитието бяха представители на Регионалното управление на образованието, ръководството на гимназията и педагогически специалисти от училището, които станаха част от едно истинско културно пътешествие из Европа.

Урокът съчета знания от различни области – география, история, литература, музика, изобразително изкуство, гастрономия, научни и технически постижения, както и значимите иновации, с които трите държави са допринесли за развитието на Европа и света. На интерактивната дъска беше представена обща презентация, а учениците впечатлиха присъстващите със своето устно представяне, увереност и отлична подготовка. Те представиха културното наследство на Англия, Франция и Италия, демонстрирайки чуждоезикови умения, артистичност и отлична екипна работа.

Специален акцент в урока бяха изложбените маси, подготвени от трите отбора. На тях бяха представени типични сувенири, литературни произведения, банкноти и монети, символи и забележителности на държавите, както и традиционни храни и напитки, които допринесоха за автентичната атмосфера и превърнаха урока в истинско културно преживяване.

Между отделните представяния прозвучаха емблематични музикални произведения и мелодии, свързани с Англия, Франция и Италия, които създадоха приятна атмосфера и допринесоха за емоционалната и забавна част на урока.

Представителите на Регионалното управление на образованието поздравиха учениците и преподавателите за чудесното представяне, високото ниво на подготовка, отличното чуждоезиково обучение и успешната съвместна работа между учители и ученици.

Бинарният урок остави силно впечатление у всички присъстващи и показа, че ученето може да бъде едновременно интересно, вдъхновяващо и творческо.