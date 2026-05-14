Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа

В актовата зала на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ Хасково се проведе вдъхновяващ бинарен урок на тема „Европейска култура – Англия, Франция и Италия“, реализиран от Николай Делиев – преподавател по история и цивилизации, и Деяна Стоянова – преподавател по английски език, български език и литература и класен ръководител на 9.В клас.
В подготовката и представянето на урока активно участие взеха всички 27 ученици от 9.В клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, които с огромно старание и ентусиазъм се включиха в различните етапи на събитието.
Урокът съчета знания от различни области – география, история, литература, музика, изобразително изкуство, гастрономия, научни и технически постижения, както и значимите иновации, с които трите държави са допринесли за развитието на Европа и света. На интерактивната дъска беше представена обща презентация, а учениците впечатлиха присъстващите със своето устно представяне, увереност и отлична подготовка. Те представиха културното наследство на Англия, Франция и Италия, демонстрирайки чуждоезикови умения, артистичност и отлична екипна работа.
Представителите на Регионалното управление на образованието поздравиха учениците и преподавателите за чудесното представяне, високото ниво на подготовка, отличното чуждоезиково обучение и успешната съвместна работа между учители и ученици.