От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    В актовата зала на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ Хасково се проведе вдъхновяващ бинарен урок на тема „Европейска култура – Англия, Франция и Италия“, реализиран от Николай Делиев – преподавател по история и цивилизации, и Деяна Стоянова – преподавател по английски език, български език и литература и класен ръководител на 9.В клас.

    В подготовката и представянето на урока активно участие взеха всички 27 ученици от 9.В клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, които с огромно старание и ентусиазъм се включиха в различните етапи на събитието.

    Гости на събитието бяха представители на Регионалното управление на образованието, ръководството на гимназията и педагогически специалисти от училището, които станаха част от едно истинско културно пътешествие из Европа.

    Урокът съчета знания от различни области – география, история, литература, музика, изобразително изкуство, гастрономия, научни и технически постижения, както и значимите иновации, с които трите държави са допринесли за развитието на Европа и света. На интерактивната дъска беше представена обща презентация, а учениците впечатлиха присъстващите със своето устно представяне, увереност и отлична подготовка. Те представиха културното наследство на Англия, Франция и Италия, демонстрирайки чуждоезикови умения, артистичност и отлична екипна работа.

    Специален акцент в урока бяха изложбените маси, подготвени от трите отбора. На тях бяха представени типични сувенири, литературни произведения, банкноти и монети, символи и забележителности на държавите, както и традиционни храни и напитки, които допринесоха за автентичната атмосфера и превърнаха урока в истинско културно преживяване.
    Между отделните представяния прозвучаха емблематични музикални произведения и мелодии, свързани с Англия, Франция и Италия, които създадоха приятна атмосфера и допринесоха за емоционалната и забавна част на урока.

    Представителите на Регионалното управление на образованието поздравиха учениците и преподавателите за чудесното представяне, високото ниво на подготовка, отличното чуждоезиково обучение и успешната съвместна работа между учители и ученици.

    Бинарният урок остави силно впечатление у всички присъстващи и показа, че ученето може да бъде едновременно интересно, вдъхновяващо и творческо.
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    31 зрелостници от Езиковата гимназия получиха престижни DSD дипломи по немски език
    31 зрелостници от Езиковата гимназия получиха престижни DSD дипломи по немски език
    преди 1 час
    35 дела за дискриминация са приключили в Хасковска област за последните три години
    35 дела за дискриминация са приключили в Хасковска област за последните три години
    преди 6 часа
    Футболни отбори от 5 детски градини ще се борят за „Купа Хасково“
    Футболни отбори от 5 детски градини ще се борят за „Купа Хасково“
    преди 6 часа
    Театър „Иван Димов“ стартира кампания с лимитирани артикули в подкрепа на фестивала „Театър, обичам те!“
    Театър „Иван Димов“ стартира кампания с лимитирани артикули в подкрепа на фестивала „Театър, обичам те!“
    преди 6 часа
    ФК „Хасково“ вдига шампионската купа в Областната група тази събота
    ФК „Хасково“ вдига шампионската купа в Областната група тази събота
    преди 6 часа
    Роботи, 3D дизайн и иновации в СУ „Паисий Хилендарски“ с откриването на STEM център
    Роботи, 3D дизайн и иновации в СУ „Паисий Хилендарски“ с откриването на STEM център
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Sweet Home Alabama

    Случаен виц

    31 зрелостници от Езиковата гимназия получиха престижни DSD дипломи по немски език

    Този който се усмихва, вместо да се гневи, е винаги по-силният. - Японска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кекс със сок
    Кекс със сок

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.