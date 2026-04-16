Бъдещи счетоводители и финансисти преобразяват училищния двор на ФСГ – Хасково с иновативната игра MoveGame

    Четиридесет ученици от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково станаха съавтори на ново пространство за движение и учене в гимназията. Училището бе домакин на интерактивната работилница MoveGame Design Lab, организирана от сдружение „БГ Бъди активен“.

    Основната цел на инициативата е да насърчи активния начин на живот сред младите хора, като ги включи директно в процеса на планиране и дизайн чрез принципите на т.нар. placemaking. При този подход общността има водеща роля в оформянето на средата, която използва.

    Участниците разработиха собствени идеи, като финалната концепция, избрана чрез гласуване, е вдъхновена от емблематични символи на местната идентичност на Хасково. Играта, която ще бъде реализирана в двора на гимназията, ще се използва както за учебни, така и за извънкласни дейности.

    Предвиждат се два основни режима на преживяване с различни нива на трудност:

    Образователен режим: Учениците да преминават през категории като „Хитри въпроси“, „Хранене“, „Здравословен начин на живот“, „Активни предизвикателства“ и „Физическа активност“.

    Активен режим: Фокусиран върху пет двигателни направления – гъвкавост, кардио, баланс, мускулна сила и координация.

    Чрез реализирането на проекта се цели създаването на по-отворени, живи и ангажиращи училищни пространства, които отговарят на реалните нужди на учениците.

    Източник: Haskovo.NET

    Възрастен мъж с кетамин и дрогиран шофьор са задържани в Хасково
    Възрастен мъж с кетамин и дрогиран шофьор са задържани в Хасково
    преди 1 час
    Четирима задържани при спецакция срещу купуването на гласове в Димитровград и Меричлери
    Четирима задържани при спецакция срещу купуването на гласове в Димитровград и Меричлери
    Облачно през целия ден
    Облачно през целия ден
    Обучение на СИК в Хасково: Фокус върху новите изисквания и видеозаснемането
    Обучение на СИК в Хасково: Фокус върху новите изисквания и видеозаснемането
    Никола Цолов ще стартира в 12-часово състезание на картинг пистата край Хасково
    Никола Цолов ще стартира в 12-часово състезание на картинг пистата край Хасково
    Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод
    Хасково предава на Чехия американец, обвинен в тероризъм и палеж на оръжеен завод
