Четиридесет ученици от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково станаха съавтори на ново пространство за движение и учене в гимназията. Училището бе домакин на интерактивната работилница MoveGame Design Lab, организирана от сдружение „БГ Бъди активен“.

Основната цел на инициативата е да насърчи активния начин на живот сред младите хора, като ги включи директно в процеса на планиране и дизайн чрез принципите на т.нар. placemaking. При този подход общността има водеща роля в оформянето на средата, която използва.

Участниците разработиха собствени идеи, като финалната концепция, избрана чрез гласуване, е вдъхновена от емблематични символи на местната идентичност на Хасково. Играта, която ще бъде реализирана в двора на гимназията, ще се използва както за учебни, така и за извънкласни дейности.

Предвиждат се два основни режима на преживяване с различни нива на трудност:

Образователен режим: Учениците да преминават през категории като „Хитри въпроси“, „Хранене“, „Здравословен начин на живот“, „Активни предизвикателства“ и „Физическа активност“.

Активен режим: Фокусиран върху пет двигателни направления – гъвкавост, кардио, баланс, мускулна сила и координация.

Чрез реализирането на проекта се цели създаването на по-отворени, живи и ангажиращи училищни пространства, които отговарят на реалните нужди на учениците.