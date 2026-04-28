Гимназисти от ФСГ-Хасково разкриха тъмната формула на отровите в Европейската история

    Междупредметен интегриран образователен урок – „Химия на отровите в историята на човешката цивилизация в Европа“ се проведе днес във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково. В занятието участваха ученици от 10А, 10В и деветите класове.

    Техни ментори са: Десислава Василева и Николай Делиев – преподаватели по химия и история. Учениците поведоха учители, съученици и гости от РУО – Хасково на увлекателно дуално пътешествие във времето назад. Те разкриха как знанията по химия в миналото са били използвани не само за съзидание, но и за разрушение. Гимназистите преживяха четири драматични епохи – от дворцовите интриги в Древен Рим, през мрака на Средновековието до трагичните уроци на Първата и Втората Световна война.

    Учениците в екипна работа не само потопиха аудиторията в тайнствената „химия на историята“, но развиха и ключови умения за бъдещето. Младите хора откриха как науката и историята се допълват, научават се да защитават позиции, да разпознават манипулации и да мислят критично. Гимназистите показаха, че знанието е не само сила, но и отговорност.

    Участниците бяха поздравени от Живка Стайкова – старши експерт по Природни науки и екология и Красимира Джисова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Хасково, за смелостта да изследват сложни теми и че са направили важна крачка към интердисциплинарното познание – умение, което е от съществено значение в съвременния свят и им пожелаха още много научни открития, вдъхновение и много успехи.

    Едно пътуване през времето, в което химията оживява, за да ни напомни, че най-важната формула на човечеството е човечността.

    Източник: Haskovo.NET

