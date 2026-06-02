Ученичката Хавин Ремзи от 11 клас в Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково бе удостоена с престижно отличие за участието си в Националния конкурс по химия, организиран от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ – София и Съюза на химиците в България на тема: „Химията в услуга на красотата“.

За успеха допринесе нейният ръководител Десислава Василева – преподавател по химия, която тази година бе удостоена с отличие и от РУО – Хасково „Неофит Рилски“.

Нейният ментор получи поредно отличие и заслужено признание за своя професионализъм, всеотдайност и подкрепа и насърчаване развитието на младите таланти в областта на природните науки. Нейната работа е важен пример за успешното сътрудничество между преподаватели и ученици в стремежа към високи образователни постижения.

Полученото отличие е повод за гордост както за ученичката, така и за нейните учители и училището.

То е доказателство, че упоритият труд, любознателност и стремежът към знания водят до заслужено признание на национално ниво.