Спорт и добро сърце обединяват хасковлии в „Кенана“ за лечението на Мирослав

На 6 юни 2026 г. Хасково ще се обедини, за да помогне на Мирослав Динков, съобщиха от Община Хасково. Приятелите и колегите на Миро канят всички любители на спорта и хората с големи сърца да се включат в специално благотворително събитие в подкрепа на Миро. Младият мъж се нуждае от трансплантация на бъбрек. 42-годишният Мирослав е на хемодиализа от ноември 2024 г. Той е баща на 3-годишен син и за да продължи да се радва на детето и семейството си, е необходима навременна операция, средствата за която са непосилни за него.

Velo Haskovo, Община Хасково и партньори канят всички любители на спорта, колоезденето и активния начин на живот да станат част от едно различно преживяване сред природата в парк „Кенана“.

Всеки е добре дошъл с велосипеди, ролери, тротинетки в събота в парк „Кенана“ до „Арката“ в 09: 00 ч. Велошествието за Миро ще тръгне в 10: 30 ч. и ще премине по красив маршрут сред природата – от паметника в началото на парка до езерото с лодките, където всички заедно ще покажем подкрепата си към Миро и силата на доброто.

Ще има много музика, професионални снимки и видео, заснемане с дрон, подкрепителен пункт, символични награди и изненади и преди всичко: спорт сред природа и много позитивна енергия, която Хасково ще изпрати на Миро. Всички участници ще получат безплатни снимки от събитието.

„Мисията ни е да съберем средства за лечението на Миро. Важно е да бъдем заедно и да покажем, че Хасково има голямо сърце. Нека бъдем много, за да бъде силна енергията, която ще изпратим към Миро. Нека спортуваме за Миро и му покажем, че не е сам!“, призовават от Velo Haskovo.

Ако нямате възможност да присъствате на „Караме и спортуваме за Миро“ в събота, може да дарите средства за Миро и по банков път.

Дарителска сметка:

IBAN: BG69FINV91501017623750

BIC: FINVBGSF

Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

Violeta Stefanova Dinkova

Основание: Виолета Стефанова Динкова