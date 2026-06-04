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Зависим сподели кошмарите от миналото си с ученици от Хасково

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    Ученици от 8-11 клас от училищата в Хасково се срещнаха в голямата зала на Младежкия център с Пламен Йотински – популярен влогър и основател на Център за лечение и рехабилитация на зависимости „Ай А.М. Уей“ (с. Бистрица). Пред учениците лекторът сподели кошмарите от миналато си, когато е бил подвластен на зависимостите си и им даде съвети как да избегнат срещата с алкохол, наркотици и други психоактивни вещества.

    Срещата беше органазирана от Превантивно-информационният център по наркотичните вещества в Хасково (ПИЦНВ) и е една от двете инициативи за отбелязването на 26 юни – Международен ден за борба с злоупотребата и трафика на наркотици. Втората инициатива, която организира ПИЦНВ в Хасково е образователен куиз „Стани осъзнат“ с популярния тв водещ Ники Кънчев. Тя ще се проведе на 8 юни т.г. от 14:00 часа в голямата зала на Младежкия център.

    Още от днешната срещата на Пламен Йотински с учениците в Младежкия център във видеото към текста:

    Източник: Haskovo.NET

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