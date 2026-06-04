Офисът на Националната агенция за приходите в Хасково регистрира пореден успешен етап от своята дългосрочна благотворителна инициатива, предоставяйки ново дарение на новоучреденото Доброволно формирование „Тракия“. Финансовите средства, събрани под формата на монети, бяха официално предадени от главен експерт в дирекция „Комуникации“ в НАП Божана Илиева и приети от ръководителя на доброволческата структура Петранка Кузманова и нейния заместник Валентина Тенчева. Това е третият пореден транш от благородната кампания на държавните служители, която вече привлича и широка обществена подкрепа сред местната общност.

Основната мисия на Доброволно формирование „Тракия“ е насочена към оказване на ефективна съвместна помощ на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ при справянето с тежки природни бедствия и извънредни ситуации. Структурата има ключова роля в локализирането и овладяването на сложните горски пожари, които традиционно представляват сериозно предизвикателство в региона през критичните летни месеци, както и при ликвидирането на последствията от интензивни наводнения, каквито заляха областния център само преди броени дни. Към днешна дата в организацията развиват активна дейност около 30 мотивирани членове от географския регион на Тракия, обхващащ градовете Хасково, Димитровград, Симеоновград, Стара Загора и Карлово. В ядрото на екипа са някои от опитните доброволци от действащото сдружение „Спасителен клуб за бъдеще Хасково“, чиято експертиза е надградена от нови лица, които вече успешно са преминали специализирано тактическо обучение по първи и втори модул в структурите на противопожарната служба.

Цялостната дарителска инициатива на приходната агенция стартира първоначално с организирано събиране на български монети, като впоследствие обхватът на кампанията се разшири значително. В благородното начинание активно се включиха не само служителите на НАП-Хасково, но и десетки граждани, посещаващи салона за обслужване на клиенти, а с оглед на навлизането на европейската валута бе поставено и началото на паралелно събиране на евро центове. При настоящата акция бе предадено последното количество български стотинки, прецизно сортирани по техния номинал, заедно с първите събрани евро центове, като Божана Илиева изрази увереност, че акумулирането на европейска валута ще продължи интензивно през цялата календарна година в подкрепа на спасителите.

Благодарение на изключителната активност на дарителите, общото количество на предадените до момента монети вече надхвърля 300 килограма. Ръководителят на формированието Петранка Кузманова изказа официална благодарност и дефинира офиса на НАП в Хасково като един от най-значимите и постоянни партньори на организацията, като допълни, че на родолюбивата кауза все по-често откликват и отговорни фирми. Всички генерирани финансови ресурси ще бъдат инвестирани целево и прозрачно в обезпечаването на оперативната дейност на доброволците, които до момента участват в спасителните операции изцяло със лична техника и средства, като събраният капитал ще послужи за закупуване на специализирано оборудване, пожарогасители и транспортно гориво.

От доброволното формирование „Тракия“ поднесоха Благодарствено писмо на НАП-Хасково за оказаната подкрепа.

Анета Кутелова