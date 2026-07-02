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Бъдещето на бившите казарми в Симеоновград е свързано с привличането на частен инвеститор

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    Бившите казарми в Симеоновград няма да се превърнат в бежански център, като новият и основен приоритет на областната администрация в Хасково е теренът да бъде оползотворен чрез привличането на частна инвестиция, която да разкрие нови работни места и да подпомогне местната икономика. Това заяви днес областният управител на Хасково Тодор Иванов, който подчерта, че държавните имоти с подобен мащаб трябва да бъдат използвани ефективно, за да отговорят на нуждите на местното население от гледна точка на осигуряване на условия за работа.

    Областната администрация вече е предприела съответните законови стъпки, като до 31 август 2026 г. всички ведомства и министерства имат възможност да заявят дали имат нужда от имотите и желаят ли да поемат управлението им. Ако след тази дата никое министерство не прояви интерес, имотът ще бъде предложен на органите на бюджетна издръжка, а при липса на интерес и от тяхна страна, управлението преминава изцяло в ръцете на областния управител. Едва след приключването на този процес теренът ще може да бъде предложен и на Община Симеоновград, тъй като към момента към кмета още не е отправяно конкретно предложение.

    Идеята на областната управа е довеждането на частна инвестиция от всякакво естество, като в тази насока вече се водят разговори, въпреки че все още няма конкретно договорен инвеститор. Властите са отворени за предложения от всеки бизнес сектор, стига те да гарантират развитие и заетост в област Хасково.

    С това решение окончателно се слага край на опасенията за изграждане на нов център за мигранти на територията на областта. Въпреки че при предишното управление имотите бяха дадени на Държавната агенция за бежанците с такава цел, настоящото правителство няма подобен приоритет. Тази позиция е потвърдена и от министър-председателя в стенограма на Народното събрание, където е заявено, че държавата няма да изгражда нови бежански центрове, а при крайна нужда ще разширява само капацитетите на вече съществуващите. Настоящият фокус остава изцяло върху икономическото развитие и привличането на инвестиции.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

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