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„Подай ръка“ на Алиса, за да сбъднем мечтата ѝ: „Искам дясната ми ръчичка да бъде силна като лявата“

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    Петгодишната Алиса от село Константиново, община Симеоновград, се нуждае от подкрепа за ново лечение, което може да ѝ даде шанс да използва по-пълноценно дясната си ръка и да бъде по-самостоятелна в ежедневието си.

    В нейна подкрепа на 22 август в Хасково ще се проведе благотворително градинско парти „Подай ръка“.

    Алиса получава акушерска пареза по време на раждането, вследствие на която дясната ѝ ръка остава парализирана. Още след изписването от болницата започва ежедневна рехабилитация. Когато е едва на осем месеца, Алиса заминава за Турция, където ѝ е извършена сложна операция на стойност 20 000 евро. Следват години на постоянни рехабилитации и упражнения.През следващите пет години семейството преминава през различни физиотерапии и множество консултации със специалисти.

    При последния контролен преглед обаче лекарите установяват, че възстановяването не протича според очакванията и изготвят нов лечебен план. Той включва две операции – на рамото и лакътя, както и няколко курса по специализирана рехабилитация. Общата стойност на предстоящото лечение е 100 000 евро – сума, непосилна за семейството.

    Затова фондация „Подай ръка“- Хасково организира благотворителното градинско парти . То ще се проведе на 22 август, събота, от 10:30 до 22:00 часа в двора на „На тавана“ на ул. „Добруджа“ 44 в Хасково.

    За децата и техните родители са подготвени работилници, весели игри, викторина, базар, фото кът и лятно кино. Ще има и пуканки, а организаторите обещават още много изненади. Целта е не просто един ден, изпълнен с настроение, а обединяване на хората около каузата на Алиса.

    „Ако имате възможност, моля ви да подкрепите нашата кауза. Ако не можете да направите дарение, ще ни помогнете изключително много, ако споделите кампанията, за да достигне до повече хора“, призовава Ани Даракчиева - майката на момичето. „Като майка мечтая Алиса да може да използва ръчичката си по-добре. Да се облича самостоятелно. Да играе по-свободно. Да расте с повече увереност и по-малко ограничения“, споделя тя. 

    За семейството необходимите 100 000 евро са непосилна сума, затова родителелите се обръщат към хората с молба за подкрепа. Всяко дарение независимо от размера му е крачка към лечението. 

    Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение по банков път:

    IBAN: BG16FINV91501317544048

    Титуляр: Алиса Даниелова Делчева

    Банка: Първа инвестиционна банка BIC/SWIFT:FINVBGSF

    "На 22 август ела и подадай ръка на едно дете и неговото семейство, за да сбъднем чудото на Алиса!", призовават организаторите.

    Източник: Haskovo.NET

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