Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери

Жители на Хасково подадоха сигнал до редакцията ни за липсата на джобове за контейнери на новоизградените тротоари. Сигналът е за кв. „Болярово“.

„В момента се изграждат тротоари и се извършват ремонтни дейности по улиците, но липсва организация за местата на контейнерите за смет. По информация на работници тепърва ще се правят „джобове“ за контейнерите, което означава, че след приключване на част от ремонта може да се наложи повторно къртене на новоизградените участъци“, казва Мария Запрянова.

Жената казва още, че на този етап контейнерите са на пътя, което от своя страна стеснява ширината на платното в участъка. Мария Запрянова допълва, че многократните ѝ опити да получа съдействие от общината не давали резултат.

От община Хасково потвърдиха, че ремонтните дейности продължават и ще бъдат направени необходимите места за контейнерите, както са предвидени в проекта.