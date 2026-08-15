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„Хасково“ и „розите“ не се победиха

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    В среща от 2-ри кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Розова долина“. Мачът започна по отличен начин за домакините. Хасковлии поведоха още в 5 минута. Голмайстор бе Васил Василев. Християн Василев стреля, стражът на гостите Веселинов спаси, но Васил Василев успя да добута топката зад голлинията за 1:0. Домакините диктуваха темпото на игра. Постепенно и гостите започнаха да гледат към противниковата врата.  Най-чистото положение за „Розова долина“ бе точно преди края на полувремето. В продължението Георги Милев улови топката след изстрел от пряк свободен удар. 

    В началото на второто полувреме гостите натиснаха леко, като в 53 минута техен играч излезе на стрелкова позиция. Футболистът на „розите“ шутира, но Милев спаси. Натискът на гостите се засили и в 76 минута те изравниха. 

    В 81 минута Краси Илиев стреля от пряк свободен удар, но вратарят на гостите Тони Веселинов улови. Хасковлии продължиха са атакуват. В 84 минута домакините претендираха за дузпа, след като Васил Василев шутира, а топката се отби в ръката на играч на гостите. Главният съдия Габриела Найденова обаче ясно показа, че няма да даде нарушение, защото ръката на футболистът е била долепена до тялото му. Малко по-късно капитанът Тейнур Марем стреля, но топката мина над вратата на Веселинов. По-малко от минута по-късно Дамян Чаушев получи втори жълт картон и респективно червен, оставяйки отбора си с човек по-малко. 

    До края на мача нови попадения нямаше и така тимовете си разделиха по точка. 

    В следващия кръг „Хасково“ гостува на „Марица“ (Пловдив). Мачът е на 22 август. „Розова долина“ от своя страна приема „Гигант“ (Съединение).  

    Източник: Haskovo.NET

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