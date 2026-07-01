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Липсата на вода и неподдържан терен провалиха първата тренировка на ОФК „Хасково“

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    Старта на лятната подготовка на ОФК „Хасково“ ще се забави поне с един ден. Първото занимание на градския стадион на Ямача бе предвидено за днес. Състоянието на терена обаче не позволи воденето на тренировка. Видимо игрището не бе поддържано. 

    Отделно от това, заради проблем със захранването на стадиона, нямаше вода. 

    От треньорския щаб и клубната управа прецениха днес да няма тренировка. Ако утре теренът бъде поне окосен, футболистите ще излязат.

    Междувременно стана ясно, че и Мирослав Илиев си тръгва от Ямача. Има вероятност той да се присъедини към „Загорец“.

    Заради липсата на достатъчно добри финансови условия от щаба не са успели да привлекат двама млади футболисти, с които са били водени разговори. 

    Източник: Haskovo.NET

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