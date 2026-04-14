„Асеновец“ си тръгна с точка от Ямача

В отложена среща от 28-ми кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Асеновец“. Двубоят не предложи кой знае какви интересни ситуации.

Първа опасност бе в 5-та минута, когато Каан Али от състава на гостите стреля от воле, но топката мина в страни от вратата, пазена от Георги Милев.

След 15-на минути Юлий Шекеров центрира, Владислав Узунов плонжира и стреля с глава, но топката отиде далеч от вратата, пазена от Димитър Костов. 2 минути по-късно Беркай Халил стреля от воле, но отново не точно.

„Хасково“ постепенно започна да налага домакински натиск. При корнер след половин час игра Шекеров стреля с глава, но коженото кълбо отново мина покрай вратата на гостуващия отбор.

След паузата нещата не се промениха. Домакините владееха инициативата, но до попадение така и не се стигна в нито една от двете врати. В крайна сметка отборите си разделиха по точка.

Тя определено е по-ценна за „Асеновец“, който се бори за оцеляване.

Тимът обаче остава под спасителната черта. „Хасково“ е на осмо място с 41 точки, а „Асеновец“ е 18-ти с 20 точки.

В петък хасковлии отново са домакини. От 17:00 часа на Ямача ще се изиграе областното дерби между ОФК „Хасково“ и „Димитровград“.