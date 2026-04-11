Денис Семерджиев със злато на Националната купа

    Младият състезател на Спортен клуб по тенис на маса „Хасково“ Денис Семерджиев записа нов успех. Хасковлията спечели титла на Националната купа в Пловдив. 

    Той завоюва златния медал в групата за момчета до 9 години. Денис стигна до успеха по впечатляващ начин, след като не загуби нито един гейм. 

    На финала състезателят на треньора Павел Костадинов победи Михаел Любомиров от столичния клуб ЦСКА с 3:0 гейма. 

    При момичетата до 13 години Бюшра Ремзи се класира на четвърто място.

    При юношите до 15 години участие записаха Красен Семерджиев и Иван Луков. 
    Кристиян Андреев направи дебют и игра добре, но не успя да премине към елиминациите.

