Денис Семерджиев със злато на Националната купа

Младият състезател на Спортен клуб по тенис на маса „Хасково“ Денис Семерджиев записа нов успех. Хасковлията спечели титла на Националната купа в Пловдив.

Той завоюва златния медал в групата за момчета до 9 години. Денис стигна до успеха по впечатляващ начин, след като не загуби нито един гейм.

На финала състезателят на треньора Павел Костадинов победи Михаел Любомиров от столичния клуб ЦСКА с 3:0 гейма.

При момичетата до 13 години Бюшра Ремзи се класира на четвърто място.

При юношите до 15 години участие записаха Красен Семерджиев и Иван Луков.

Кристиян Андреев направи дебют и игра добре, но не успя да премине към елиминациите.