Хасковлия с трето място на турнир по тенис на маса в Момчилград

    Над 50 деца се включиха в силния турнир по тенис на маса „Млад олимпиец“ в Момчилград. 

    В групата до 11 години хасковлията Денис Семерджиев се класира в призовата тройка. Макар още да е на 8 години, Денис успя да завоюва бронзовия медал. 

    Младият тенисист е сред най-перспективните играчи на СКТМ „Хасково“ и това е поредното му добро представяне на национално състезание. 

    „Доволен съм от представянето на Денис. Полага усилия и тренира много. Трудът му се отплаща“, заяви треньорът в хасковския клуб Павел Костадинов.

    Източник: Haskovo.NET

