Проучват за допълнително водоснабдяване на 7 села в община Хасково

Община Хасково възнамерява да възложи хидрогеоложки проучвания в землищата на 7 села. Целта е да се намерят алтернативни водоизточници заради голямата суша. Кметът Станислав Дечев предлага средствата за изследванията да бъдат отпуснати след актуализация на бюджета и корекция на капиталовите разходи.

Предвижда се допълнително питейно-битово водоснабдяване, включително хидрогеоложко проучване за търсене на подземни води и изпълнение на тръбни кладенци в селата: Текето, Долно Големанци, Зорница, Горно Войводино, Елена, Нова Надежда и Мандра. За проучванията ще са необходими 80 000 лева.

Предложението ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет на 26 септември от 9 часа.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини