Предстои промяна в системата за заплащане на ВиК услугата „такса вода, канал и пречистване“, информираха от водното дружество в Хасково.

Всички сметки за консумирана вода ще се плащат само с абонатен номер, който ще замести досегашния партиден номер.

На всеки потребител на територията на град Хасково ще бъде предоставено картонче, съдържащо абонатен номер, от инкасаторите при отчитане на потреблението.

Всеки потребител може да получи своя абонатен номер на място в Центъра за работа с клиенти на ВиК – Хасково на улица „Сакар“ 2 в областния град и на телефони 038/501623 и 038/501620, 038 /501612.

Въпреки предстоящите промени остава възможността всеки потребител да заплати своята сметка с информация за точен адрес на имот.