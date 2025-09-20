От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

Промяна в системата за заплащане на ВИК услугата „такса вода, канал и пречистване“

Предстои промяна в системата за заплащане на ВиК услугата „такса вода, канал и пречистване“, информираха от водното дружество в Хасково.

Всички сметки за консумирана вода ще се плащат само с абонатен номер, който ще замести досегашния партиден номер. 

На всеки потребител на територията на град Хасково ще бъде предоставено картонче, съдържащо абонатен номер, от инкасаторите при отчитане на потреблението.

Всеки потребител може да получи своя абонатен номер на място в Центъра за работа с клиенти на ВиК – Хасково на улица „Сакар“ 2 в областния град и на телефони 038/501623 и 038/501620038 /501612.

Въпреки предстоящите промени остава възможността всеки потребител да заплати своята сметка с информация за точен адрес на имот.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил
Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил
преди 1 час
Иван Бакърджиев с почетна стълбичка на „Писта София“ и автограф от Никола Цолов
Иван Бакърджиев с почетна стълбичка на „Писта София“ и автограф от Никола Цолов
преди 3 часа
Строител: Последният слой асфалт ще бъде положен след укрепване на мостовете в Хасковско към Пловдив
Строител: Последният слой асфалт ще бъде положен след укрепване на мостовете в Хасковско към Пловдив
преди 5 часа
По-топло време в събота, но с променлива облачност
По-топло време в събота, но с променлива облачност
преди 5 часа
Улица с 6 жилищни блока в кв. „Орфей“ ще носи името на големия поет Ивайло Балабанов
Улица с 6 жилищни блока в кв. „Орфей“ ще носи името на големия поет Ивайло Балабанов
преди 20 часа
Утвърждават две маломерни паралелки в две хасковски училища
Утвърждават две маломерни паралелки в две хасковски училища
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Художници-алхимици

Случаен виц

Двама пострадаха при катастрофа в Хасковско при преобръщане на автомобил

Бъди гражданин, защото родината е необходима и за твоята безопасност, и за твоето удоволствие, и за твоето благополучие. - Клод Адриан Хелвеций

Последни обяви

Случайна рецепта

Селска погача
Селска погача

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини