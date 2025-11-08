Напролет ще започне проектът за 143.5 млн. лв. за ремонт на водопроводи и пречиствателни станции

Напролет се очаква да започнат реалните дейности по мащабния проект на ВиК-Хасково за 143.5 млн. лв. за подмяна на водопроводи, ремонт и изграждане на пречиствателни станции. Това съобщи управителят на водното дружество инж. Ненко Дервенков.

Проектът е по програма „Околна среда 2021-2027“. Безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 90,5 млн. лв., а 53 млн. лв. са собствен принос на бенефициента. Предвидени са инвестиции в агломерациите Хасково, Димитровград, Свиленград и Харманли.

Инж. Дервенков заяви, че са проведени всички обществени поръчки, касаещи проекта. Избрани са изпълнители. В момента се сключват договори с изпълнителите и тече проектиране на съответните подобекти, защото всички поръчки са обявени на инженеринг. Това означава, че всяка фирма, която спечели определен вид поръчка, тя ще си изготвя проекта. В момента повечето поръчки са на етап проектиране, след което ще започне изпълнението. „Надявам се, на пролет да започнат дейностите по първите проекти по програмата“, каза управителят на ВиК-Хасково.

Сред първите обекти ще е ремонт на водопровода, захранващ Димитровград. Там проектът е в крайна фаза и предстои съгласуване. Следващият проект, който е най-близо до реализация, е реконструиране на вододайна зона „Ябълково“, където е предвидено почистване на още 12 кладенеца и монтиране на хоризонтални дренажни тръби около тях. Припомняме, че такава система вече се прилага на други 5 кладенеца в района с цел по-голям дебит на вода. В проекта е включена и подмяна на около 13 км водопроводи, които събират водата от кладенците и я карат в помпената станция край Ябълково.

Обществена поръчка има и за град Хасково, която също е в напреднал етап и върви проектиране. В нея е включена подмяна на 27 км водопроводи. „Надяваме се, че проектът ще е готов до края на годината, за да може на пролет да започне изпълнението. Там е малко по-сложно, защото е в чертите на града и ще трябва да се въведе временна организация на движението. Това обаче ще намали изключително много авариите в областния град“, каза инж. Дервенков. Той поясни, че отделно от тяхната програма, Община Хасково също работи за подмяна на водопроводи. „Надяваме се, че при съвместната ни работа в най-близко време ще бъдат решени всички проблеми на Хасково“, заключи управителят на ВиК.

Мащабният проект обхваща различни дейности в област Хасково. В него са включени ремонт и изграждане на пречиствателни станции. Ще има нова обезманганителна станция в Свиленград, ще има нова пречиствателна станция за отпадни води в Харманли. Ще бъде извършен основен ремонт на пречиствателната станция за питейни води на Димитровград и тази на Хасково, намираща се край димитровградското село Ябълково, която е пусната в експлоатация през 1982 г., но през 2014 г. е спряна, вероятно заради големи сметки за ток и разходи за обслужващ персонал. Проектът трябва да приключи в срок от 5 години. Повече детайли може да видите ТУК.