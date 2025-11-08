Между 1000 и 1200 евро е квадрата на недвижимите имоти в Хасково

По данни на НСИ само за последните три месеца в област Хасково е започнало строителството на 36 нови сгради с 64 жилища в тях, с обща площ от близо 10 000 квадратни метра. Строят се и 15 сгради с друго предназначение с площ от почти 14 000 квадрата.

Според Мира Сакалийска, собственик на Агенция за недвижими имоти, пазарът на имоти в Хасково от доста време е динамичен и активен и продължава да е такъв.

„Доста сериозна активност се забелязва от страна на купувачи, както и от страна на продавачи. Може би е свързано с това, което ни престои съвсем скоро през 2026 година. Оттам е тази динамика и това раздвижване, особено на купувачите, на търсещите“, обяснява брокерът.

Новото строителство продължава да е предпочитано пред старото. Като с цел инвестиция се купуват по-малки жилища /едностайни и двустайни/, които се отдават под наем. За живеене обаче се купуват по-големи /тристайни/ апартаменти.

„В момента средната цена за Хасково е от 1000 до 1200 евро на квадрат. Има и под, и над тази цена в зависимост от локацията и състоянието на имота. Пазарът вече се променя и започва да става по-справедлив. Забелязва се разлика в цените на старото и новото строителство. Досега това не беше така, но за самите купувачи не е справедливо. Забелязва се вразумяване след дълго анализиране, обясняване от наша страна. Наша работа е като брокери и агенти да информираме, да обучаваме и да образоваме пазара, за да бъде адекватен и актуален“, казва Сакалийска.

В последните години все повече чужденци започват да купуват жилища в в Хасково, най-вече гърци. Интерес проявяват и български инвеститори:

„Досега ние бяхме в позиция на купувачи, а те на продавачи. И много ме радва това, че те започват да гледат към нас. Доста инвеститори от София започват да гледат към градове като Пловидв, но със сигурност започва да им става интересно и в град като Хасково, защото тук наемите винаги са били една добра доходност. Винаги има търсене за наемане на жилища. Става въпрос обаче за качествени имоти“, категорична е Мира Сакалийска.

От януари догодина брокерите очакват повишение на цените. То обаче няма да бъде обосновано, а по-скоро спекулативно от страна на собствениците на имоти. В същото време обаче банките ще разполагат с по-голям финансов ресурс, тъй като БНБ ще понижи ставката на задължителните минимални резерви на търговските банки от 12% на 1%. Това ще освободи около 16 милиарда лева, които ще се влеят в банковата система, а това означава по-добри условия за кредити. Това неминуемо ще се отрази на търсенето на недвижими имоти. Все повече хора ще предпочетат да купуват собствено жилище, вместо да плащат наем.

Българите по традиция вярват в имотите. Над 90% влагат средствата си в недвижими активи. Само 3% инвестират в акции и облигации.