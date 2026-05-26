ПГДС „Цар Иван Асен II“ отвори вратите на уникален Център за високи постижения и СТЕМ център

    Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в град Хасково официално отвори вратите на своя нов, свръхмодерен Център за високи постижения и съвременен СТЕМ център, превръщайки се в едно от най-иновативните технически и информационни средища в цяла Южна България.

    Значимото събитие събра в двора на гимназията десетки официални гости, сред които кметът на община Хасково Станислав Дечев, заместник областният управител Виктор Марев, началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова, директори на водещи училища от града и региона, преподаватели, развълнувани ученици, както и ключови представители на местния бизнес и държавните институции.

    Новата високотехнологична сграда предлага цялостна, интердисциплинарна среда, която ще позволи на бъдещите специалисти да съчетават теоретичните си знания с реална практическа дейност на най-високо ниво.

    Подробности за реализацията на мащабната и дългоочаквана придобивка сподели директорът на гимназията Маргарита Топалова. Тя подчерта, че проектът, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, е на обща стойност 3.4 милиона лева. Партньор в реализацията на проекта е Община Хасково. 

    В своето изявление Маргарита Топалова акцентира, че този център е замислен и изграден като ключово свързващо звено между средното професионално образование и университетите. В новия комплекс са обособени специализирани и напълно оборудвани пространства, включващи просторна зала за официални събития и презентации, модерна лаборатория за изпитване на строителни материали, прецизна лаборатория за геодезия, уникална лаборатория за механизация на горското стопанство, творческо студио по дизайн и иновативна лаборатория по вградени управленски системи. Благодарение на тази съвременна апаратура учениците ще се обучават по професии, които са изключително търсени и конкурентни на пазара на труда.

    Изключително горд от реализацията на проекта беше и кметът на Хасково Станислав Дечев. В своето приветствие към присъстващите той подчерта огромното значение на новата образователна инфраструктура за бъдещето на региона. Кметът Станислав Дечев сподели, че инвестицията в модерни училищни бази е най-сигурният начин младите хора да останат и да се развиват в родния си град. Той заяви, че новата база ще стимулира бъдещите строители, геодезисти, архитекти, дизайнери и програмисти да развият пълния си творчески и научен потенциал тук, в Хасково, доказвайки, че съзиданието и иновациите са най-силното оръжие на нашето съвремие.

    Началникът на РУО-Хасково Силвия Касабова също изрази своята силна подкрепа и адмирации към ръководството на училището и общината. Тя отбеляза, че ПГДС „Цар Иван Асен II“ за пореден път доказва своя статут на иновативно и авторитетно училище, което не просто следва тенденциите, а активно създава бъдещето на професионалното образование. Силвия Касабова допълни, че този Център за високи постижения и СТЕМ комплексът ще служат за пример и ще предоставят възможност за споделяне на ресурси и обучение на ученици от други училища в цялата област, поставяйки Хасково на челно място по качество на професионалната подготовка в страната.

    Събитието завърши с прерязване на трибагрената лента и вълнуваща обиколка из новите лаборатории, където учениците направиха първите си демонстрации пред впечатлените гости.

    Източник: Haskovo.NET

