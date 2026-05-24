Абитуриентите от ЕГ показаха красота, блясък и стил на бала си

Много красота, блясък и стил показаха абитуриентите от ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" на бала си. Тази година гимназията изпраща 179 зрелостници.

По традиция младите хора се появиха шумно и зрелищно в парк "Кенана". Шествието от скъпи и ретро автомобили и мощни мотори огласяше района около час преди официалното начало на бала. Стотици роднини, приятели и познати очакваха зрелостниците, за да се снимат с тях и да запазят спомен от бляскавата вечер.

Подготовката на младите дами за бала отнела месеци, като повечето бяха заложили на бляскави, стилни дълги рокли. Господата споделиха, че са отделили по-малко време за външния си вид, но пък очакват голям купон.

Повечето от абитуриентите вече гледат към университетите у нас и в чужбина, а някои вече са приети във висши учебни заведения.

Тази вечер своя бал празнуват и абитуриентите от ФГС "Атанас Буров", които също се събраха на входа на парк "Кенана" в очакване на неверотна вечер.