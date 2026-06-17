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Отстраниха три опасни дървета на ул. „Одрин“ в Хасково

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    Три опасни дървета пред блока на ул. „Одрин“ 19 в Хасково са били отстранени от служители на „Екопрогрес“,  съобщиха от Община Хасково след запитване на Haskovo.net. За отрязаните три брези алармира наша читателка. Според нея, две от отрязаните три дървета, са били напълно здрави, а само едната бреза е била с прогнило стебло и опасна.

    „Получихме сигнал от гражданин, който живее на същата улица, че има прогнили дървета, които могат всеки момент да паднат и наранят хора или повредят паркирани коли на улицата. Експерти са направили обследване на района и са установили, че трите брези са опасни. Те са премахнати, а короните на другите дървета в района са оформени“, съобщиха от Община Хасково. 

      

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ек
      екопрогрес
      5 -7
      14:54, 17 юни 2026
      режат наред и никой не взема отношение, всичките дървета на пелети! режете, докато не остане нито едно дърво и после ще търсите сянка, ама няма! благодарни сме на кмета, че толко добре се "грижи" за дърветата и за всички нас!
      Отговор
    • 2
      До
      до горния комент
      2 -2
      15:35, 17 юни 2026
      Ако ти падне на умната глава, друга пеесен ще запееш !
      Отговор
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