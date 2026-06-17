Въздушни чудеса и летящи мечти в детската програма на „Театър, обичам те“ в Хасково

Въздушни чудеса за децата на Хасково и техните приятели от близо и далеч подарява

на всички малчугани театралния фестивал „Театър, обичам те!“. За да полетят мечтите

високо, е нужно само да запомните, че в събота и неделя е детската програма на фестивала, припомнят организаторите от Община Хасково и ДКТ „Иван Димов“.

Очакват ни срещи с любими приказни герои, вълшебства и много слънчеви усмивки.

По традиция „Театър, обичам те!“ подарява напълно безплатно постановките за деца и входът за тях е свободен.

20 юни, събота

11 часа, Сцена пред театъра

Държавен куклен театър Търговище представя

РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА

по А .С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела

Кюркчиева, Калин Колев

17 часа, Сцена пред театъра

МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ

по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети

21 юни, неделя

11 часа, Сцена пред театъра

Фондация „Арт Култура“

ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА

Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев

Парк Ямача, 17 часа

ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА

Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев