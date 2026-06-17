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Въздушни чудеса и летящи мечти в детската програма на „Театър, обичам те“ в Хасково

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    Въздушни чудеса за децата на Хасково и техните приятели от близо и далеч подарява
    на всички малчугани театралния фестивал „Театър, обичам те!“. За да полетят мечтите
    високо, е нужно само да запомните, че в събота и неделя е детската програма на фестивала, припомнят организаторите от Община Хасково и ДКТ „Иван Димов“.
    Очакват ни срещи с любими приказни герои, вълшебства и много слънчеви усмивки.
    По традиция „Театър, обичам те!“ подарява напълно безплатно постановките за деца и входът за тях е свободен. 
     
    20 юни, събота 
    11 часа, Сцена пред театъра
    Държавен куклен театър Търговище представя
    РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА
    по А .С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела
    Кюркчиева, Калин Колев
    17 часа, Сцена пред театъра
    МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ
    по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети
     
    21 юни, неделя 
    11 часа, Сцена пред театъра
    Фондация „Арт Култура“
    ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА
    Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев
     
    Парк Ямача, 17 часа
    ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА
    Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев
    Източник: Haskovo.NET

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