Въздушни чудеса и летящи мечти в детската програма на „Театър, обичам те“ в Хасково

Въздушни чудеса за децата на Хасково и техните приятели от близо и далеч подарява
на всички малчугани театралния фестивал „Театър, обичам те!“. За да полетят мечтите
високо, е нужно само да запомните, че в събота и неделя е детската програма на фестивала, припомнят организаторите от Община Хасково и ДКТ „Иван Димов“.
Очакват ни срещи с любими приказни герои, вълшебства и много слънчеви усмивки.
По традиция „Театър, обичам те!“ подарява напълно безплатно постановките за деца и входът за тях е свободен.
20 юни, събота
11 часа, Сцена пред театъра
Държавен куклен театър Търговище представя
РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА
по А .С. Пушкин, участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела
Кюркчиева, Калин Колев
17 часа, Сцена пред театъра
МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ
по идея на Ели Хрусанова, участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети
21 юни, неделя
11 часа, Сцена пред театъра
Фондация „Арт Култура“
ПРИКАЗКА ЗА ПРАВИЛАТА
Участват: Димитър Атанасов и Любомир Василев
Парк Ямача, 17 часа
ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА
Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев
Източник: Haskovo.NET