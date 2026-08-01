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„Розите“ си тръгнаха с победа от „Ямача“

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    Отборът на ОФК „Хасково“ изигра последната си контрола преди началото на новия сезон в Трета Югоизточна лига. 

    На „Ямача“ гостува отборът на „Розова долина“. Казанлъчани влязоха по отличен начин в мача. „Розите“ откриха резултата още в 9 минута. След около 5 минути гостите вече водеха с 0:2. Футболистите от Казанлък продължиха да нападат и в 22 минута вече водеха с 0:3, след като техен играч бе изведен на стрелкова позиция сам срещу вратаря Георги Милев. 

    Почивката дойде при този резултат. По време на паузата Живко Желев направи промени и резултатът не закъсня. Домакините върнаха два гола чрез Дамян Чаушев и Костадин Пеев. До края повече попадения нямаше и така мачът завърши при резултат 2:3. 

    На 7 август ОФК „Хасково“ приема „Гигант“ (Съединение) в първи кръг от новия сезон в Трета Югоизточна лига. 

    Източник: Haskovo.NET

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