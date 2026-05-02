Футболистите на „Ямбол“ си тръгнаха с точка от Хасково

В мач от 33-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ прие третия в таблицата „Ямбол“.

Двубоят предложи доста интересни положения за феновете по трибуните.

Хасковлии поведоха още в началото на мача, но гостите изравниха в 11-та минута. В 25-та минута домакините отново поведоха, но в самия край на мача футболистите на „Ямбол“ стигнаха до ново равенство. Двубоят завърши при резултат 2:2 и отборите си поделиха точките.

Хасковлии са на 7 място с 48 точки.

В следващия кръг на 9 май от 18:00 часа ОФК „Хасково“ гостува на „Секирово“ (Раковски).