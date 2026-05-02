От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Скорост и прецизност: Харманли е домакин на зрелищна корабомоделна надпревара

Изображение 1 от 34
Покажи в галерия
    Днес бе дадено началото на първия кръг от Националния шампионат по корабомоделен спорт, който превръща Харманли в център на техническите спортове. До 3 май водите на язовир „Кюмурлука“ ще бъдат сцена за демонстрация на майсторство, бързина и прецизност от страна на 11 клуба от цялата страна.

    Организатори на престижното събитие са Община Харманли, Българската федерация по корабомоделен спорт и СМК „Емил Димитров“. Президентът на местния клуб Веселин Димитров сподели, че традицията на това състезание в града датира от 2003 година, като след кратко прекъсване поради липса на вода в язовира, надпреварата се възобновява с нов устрем.

    Около 65 състезатели участват в тазгодишното издание, като е изключително радостен фактът, че над две трети от тях са деца и младежи. Най-младият участник е едва 8-годишният Йоан Димитров от местния клуб, а най-възрастният е ветеранът Пенчо Колев, който е на над 70 години.

    Публиката може да се наслади на две основни категории: секция M за скоростни модели и секция NS за детайлни корабни макети. В секция M гонките са динамични, като моделите се състезават в триъгълник или овал за определено време, докато при копийните модели се оценява прецизната изработка и управление по определена фигура.

    Програмата е наситена, като днес и утре се провеждат основните стартове, а финалите са насрочени за неделя около обяд. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и медали, като ще бъдат връчени и две специални отличия – Купата на кмета за най-добре представил се юноша и Купа „Емил Димитров“ за клуб с най-добра работа с деца.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Teddy Swims - Bad Dreams

    Случаен виц

    Променлива облачност и слаби превалявания от дъжд в събота

    Ако не можеш да правиш велики неща, прави малки по велик начин. - Наполеон Хил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пирог с извара и шунка
    Пирог с извара и шунка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.