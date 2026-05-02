Скорост и прецизност: Харманли е домакин на зрелищна корабомоделна надпревара

Днес бе дадено началото на първия кръг от Националния шампионат по корабомоделен спорт, който превръща Харманли в център на техническите спортове. До 3 май водите на язовир „Кюмурлука“ ще бъдат сцена за демонстрация на майсторство, бързина и прецизност от страна на 11 клуба от цялата страна.

Организатори на престижното събитие са Община Харманли, Българската федерация по корабомоделен спорт и СМК „Емил Димитров“. Президентът на местния клуб Веселин Димитров сподели, че традицията на това състезание в града датира от 2003 година, като след кратко прекъсване поради липса на вода в язовира, надпреварата се възобновява с нов устрем.

Около 65 състезатели участват в тазгодишното издание, като е изключително радостен фактът, че над две трети от тях са деца и младежи. Най-младият участник е едва 8-годишният Йоан Димитров от местния клуб, а най-възрастният е ветеранът Пенчо Колев, който е на над 70 години.

Публиката може да се наслади на две основни категории: секция M за скоростни модели и секция NS за детайлни корабни макети. В секция M гонките са динамични, като моделите се състезават в триъгълник или овал за определено време, докато при копийните модели се оценява прецизната изработка и управление по определена фигура.

Програмата е наситена, като днес и утре се провеждат основните стартове, а финалите са насрочени за неделя около обяд. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и медали, като ще бъдат връчени и две специални отличия – Купата на кмета за най-добре представил се юноша и Купа „Емил Димитров“ за клуб с най-добра работа с деца.