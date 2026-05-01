От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

С български народни танци започна Националният фестивал на камерния танц

Изображение 1 от 32
Покажи в галерия

    Ритъмът на българските традиции огласи голямата сцена на Младежкия център в Хасково, където днес бе дадено официалното начало на двадесет и третото издание на Националния фестивал на камерния танц.

    Празникът бе открит от директора на Младежкия център Катя Демирева, която приветства участниците и публиката в препълнената зала. Тазгодишното издание е по-специално, тъй като е част от тържествата по повод 25-годишнината от създаването на центъра, превърнал се в емблема на културния живот в града.

    Още от първите минути на сцената се разгърна истински спектакъл от цветове и автентична енергия. Фестивалът, организиран от Община Хасково и Младежки център, за пореден път доказа своя уникален характер, като събра на едно място както любители, така и ученици от националните училища по изкуствата. Публиката стана свидетел на първите нови сюжетни авторски хореографии, като основното изискване за камерен състав до осем танцьори постави артистите пред предизвикателството да разкажат цели истории чрез танц в ограничено пространство.

    Журиращата комисия включва изтъкнати авторитети като Даниела Дженева, Цветанка Гергинова и Росен Канев. Тяхната задача в рамките на днешния първи състезателен концерт е да оценят майсторството и творческата енергия на изпълнителите в категорията на българските народни танци. Това е само началото на един тридневен маратон, който в следващите дни ще премине през изяществото на класическия балет, характерните танци и динамиката на съвременните хореографии, за да завърши с тържественото награждаване на победителите в неделя.

    ПРОГРАМА:

    1 май /петък/

    БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

    16:00ч. – Откриване на 23-ти Фестивал на Камерния танц Хасково 2026 и I-ви Състезателен концерт

    2 май /събота/

    КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

    9:00ч. – II-ри Състезателен концерт

    ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

    15:00ч. – III-ти Състезателен концерт

    3 май /неделя/

    СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

    9:00ч. – IV-ти Състезателен концерт

    14:00ч. – Награждаване на победителите

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

    Случаен виц

    Читател: Източиха яз. „Сивата вода“, край който строят жилищен комплекс

    По-добре е да се изтъркаш, отколкото да ръждясаш. - Дени Дидро

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чеснови фокачи с пармезан
    Чеснови фокачи с пармезан

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.