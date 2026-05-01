С български народни танци започна Националният фестивал на камерния танц

Ритъмът на българските традиции огласи голямата сцена на Младежкия център в Хасково, където днес бе дадено официалното начало на двадесет и третото издание на Националния фестивал на камерния танц.

Празникът бе открит от директора на Младежкия център Катя Демирева, която приветства участниците и публиката в препълнената зала. Тазгодишното издание е по-специално, тъй като е част от тържествата по повод 25-годишнината от създаването на центъра, превърнал се в емблема на културния живот в града.

Още от първите минути на сцената се разгърна истински спектакъл от цветове и автентична енергия. Фестивалът, организиран от Община Хасково и Младежки център, за пореден път доказа своя уникален характер, като събра на едно място както любители, така и ученици от националните училища по изкуствата. Публиката стана свидетел на първите нови сюжетни авторски хореографии, като основното изискване за камерен състав до осем танцьори постави артистите пред предизвикателството да разкажат цели истории чрез танц в ограничено пространство.

Журиращата комисия включва изтъкнати авторитети като Даниела Дженева, Цветанка Гергинова и Росен Канев. Тяхната задача в рамките на днешния първи състезателен концерт е да оценят майсторството и творческата енергия на изпълнителите в категорията на българските народни танци. Това е само началото на един тридневен маратон, който в следващите дни ще премине през изяществото на класическия балет, характерните танци и динамиката на съвременните хореографии, за да завърши с тържественото награждаване на победителите в неделя.

ПРОГРАМА:

1 май /петък/

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

16:00ч. – Откриване на 23-ти Фестивал на Камерния танц Хасково 2026 и I-ви Състезателен концерт

2 май /събота/

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

9:00ч. – II-ри Състезателен концерт

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

15:00ч. – III-ти Състезателен концерт

3 май /неделя/

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

9:00ч. – IV-ти Състезателен концерт

14:00ч. – Награждаване на победителите