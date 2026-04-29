Таланти пристигат в Хасково за единствения по рода си фестивал на камерния танц

    За двадесет и трети път в Хасково ще се проведе Национален фестивал на камерния танц, съобщиха от общинската администрация. Форумът се организира от Община Хасково и Младежки център Хасково.

    Националният фестивал на камерния танц е престижно културно събитие, представящо танцови спектакли в класическия и съвременен балет и българските народни танци. Фестивалът е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково.

    На 1, 2 и 3 май голямата сцена на Младежки център ще посрещне стотици изпълнители от цялата страна. Танцовият форум е уникален за България поради своята основна специфика: изискването към всички участващи е те да представят нови сюжетни авторски хореографии в камерен състав до 8 танцьори. Фестивалът събира на една сцена непрофесионалисти и ученици от националните училища по изкуствата.

    Танцовите изпълнения ще бъдат оценявани от жури в състав: Даниела Дженева – гл. художествен ръководител на ТА „Тракия“ – Пловдив; Цветанка Гергинова – директор на „Артс дивелъпинг център“ и Росен Канев – премиер-солист и репетитор на Софийската опера и балет.

    „Очакваме всички заявили участие на 1, 2 и 3 май да представят своите хореографии и да споделят творческата си енергия с публиката на фестивала.

    ПРОГРАМА:

    1 май /петък/

    БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

    16:00ч. – Откриване на 23-ти Фестивал на Камерния танц Хасково 2026 и I-ви Състезателен концерт

    2 май /събота/

    КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

    9:00ч. – II-ри Състезателен концерт

    ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

    15:00ч. – III-ти Състезателен концерт

    3 май /неделя/

    СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

    9:00ч. – IV-ти Състезателен концерт

    14:00ч. – Награждаване на победителите

    Източник: Haskovo.NET

    Задържаха трима с дрога в Хасково и Симеоновград
    Арестуваха крадец, отмъкнал външно тяло на климатик
    Година след жестоката смърт на Маги: Иван Костов застава пред Окръжен съд – Хасково
    „БМВ“ изгоря напълно, разследват за умишлен палеж
    Военен парад и народна музика за Гергьовден в Хасково
    Предимно облачно, с кратки валежи привечер
