Таланти пристигат в Хасково за единствения по рода си фестивал на камерния танц

За двадесет и трети път в Хасково ще се проведе Национален фестивал на камерния танц, съобщиха от общинската администрация. Форумът се организира от Община Хасково и Младежки център Хасково.

Националният фестивал на камерния танц е престижно културно събитие, представящо танцови спектакли в класическия и съвременен балет и българските народни танци. Фестивалът е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център Хасково.

На 1, 2 и 3 май голямата сцена на Младежки център ще посрещне стотици изпълнители от цялата страна. Танцовият форум е уникален за България поради своята основна специфика: изискването към всички участващи е те да представят нови сюжетни авторски хореографии в камерен състав до 8 танцьори. Фестивалът събира на една сцена непрофесионалисти и ученици от националните училища по изкуствата.

Танцовите изпълнения ще бъдат оценявани от жури в състав: Даниела Дженева – гл. художествен ръководител на ТА „Тракия“ – Пловдив; Цветанка Гергинова – директор на „Артс дивелъпинг център“ и Росен Канев – премиер-солист и репетитор на Софийската опера и балет.

„Очакваме всички заявили участие на 1, 2 и 3 май да представят своите хореографии и да споделят творческата си енергия с публиката на фестивала.

ПРОГРАМА:

1 май /петък/

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

16:00ч. – Откриване на 23-ти Фестивал на Камерния танц Хасково 2026 и I-ви Състезателен концерт

2 май /събота/

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

9:00ч. – II-ри Състезателен концерт

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

15:00ч. – III-ти Състезателен концерт

3 май /неделя/

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

9:00ч. – IV-ти Състезателен концерт

14:00ч. – Награждаване на победителите