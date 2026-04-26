Търсят монтажници на фотоволтаици в хасковско

32 свободни работни места са обявени през последната седмица в Хасковска област.

От данните на Агенцията по заетостта става ясно, че се предлага работа за монтажници на фотоволтаични системи. Девет са свободните позиции.

В община Хасково се търсят още двама общи работници на поточна линия за бутилиране и опаковане на готова продукция, медицинска сестра, технически ръководител в строителството.

Търси се още учител в начален етап на основното образование.

Обяви има и за товарач, който ще мие и подготвя палети за транспорт, петима манипуланти за сортиране и почистване на зеленчуци за замразяване, двама багеристи, продавач, двама сервитьори, монтьор на машини и оборудване и чистач.

Работни места има и в други общини от областта. В Любимец търсят продавач, в в Свиленград двама работници в озеленяването.

От електромеханошлосер имат нужда в Тополовград, а в Димитровград от оператор на поточна линия в производството на почистващи препарати и препарати за лична хигиена.