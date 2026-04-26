Стотици хасковлии наблюдаваха космически тела в Световния ден на астрономията

В празник на науката и мечтите се превърна наблюдението на космически обекти, организирано от Астрономическа обсерватория при Младежки център – Хасково.

Събитието се проведе по време на Пролетния ден на астрономията.

Стотици деца и възрастни бяха в парк Ямача, за да видят Луната и Юпитер през телескопите на Астрономическата обсерватория.

Макар в началото на вечерта са имаше облаци, хората не се отказаха и останаха да наблюдават звездното небе над Хасково.

„От четиригодишни деца, дошли с любимите си книжки, с които да сравняват Луната, до техните баби и дядовци, всички търпеливо изчакаха своя ред пред телескопите, задаваха въпроси и се докоснаха до космическите обекти“, споделиха от хасковската обсерватория.

Ръководителят ѝ Йоанна Кокотанекова благодари на своите големи ученици, които помагаха, насочваха телескопите и неуморно разговаряха с желаещите да научат повече за наблюдаваните обекти.

Следващото звездно приключение за любителите на астрономията ще бъде на 19 септември.