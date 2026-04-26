Стотици хасковлии наблюдаваха космически тела в Световния ден на астрономията

    В празник на науката и мечтите се превърна наблюдението на космически обекти, организирано от Астрономическа обсерватория при Младежки център – Хасково. 

    Събитието се проведе по време на Пролетния ден на астрономията. 

    Стотици деца и възрастни бяха в парк Ямача, за да видят Луната и Юпитер през телескопите на Астрономическата обсерватория. 

    Макар в началото на вечерта са имаше облаци, хората не се отказаха и останаха да наблюдават звездното небе над Хасково. 

    „От четиригодишни деца, дошли с любимите си книжки, с които да сравняват Луната, до техните баби и дядовци, всички търпеливо изчакаха своя ред пред телескопите, задаваха въпроси и се докоснаха до космическите обекти“, споделиха от хасковската обсерватория. 

    Ръководителят ѝ Йоанна Кокотанекова благодари на своите големи ученици, които помагаха, насочваха телескопите и неуморно разговаряха с желаещите да научат повече за наблюдаваните обекти.

    Следващото звездно приключение за любителите на астрономията ще бъде на 19 септември.

    Източник: Haskovo.NET

    Търсят монтажници на фотоволтаици в хасковско
    Концерт от инициативата „България пее" ще се състои в Хасково
    Владимир Тодоров с второ място на състезание в Берлин
    Топлото време продължава и в неделя
    Разширяват обхвата на защитени местности в хасковско
    Кърджали празнува с „Пъстро хоро": 15 г. съхранени традиции и международно признание
