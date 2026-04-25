Таня Георгиева бе коронясана за „Мис България Хасково“ на бляскава церемония

Хасково избра своята нова кралица на красотата на емоционална церемония, която превърна централен нощен бар в сцена на стил и изящество.

В оспорвана надпревара титлата „Мис България Хасково“ 2026 спечели Таня Георгиева, която впечатли журито и публиката със своето присъствие и харизма. 18-годишната красавица е абитуриентка в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково, специалност Биология. Тя е с добро сърце, иска да учи кинезитерапия и да помага на хората. Обича да рисува. Била е в мажовертния състав на Младежкия център при Община Хасково.

Имената на победителките бяха официално обявени от Ирина Папазова, собственик на модна агенция „Интерсаунд“ и лицензиант на конкурса, която лично проследи избора на най-достойната представителка на областния град за националния финал.

Пътят към короната бе споделен с още няколко чаровни момичета, които заеха призовите места. Трета подгласничка на победителката стана Даниела Тодорова, лентата за втора подгласничка бе връчена на Росица Ванчева, а първа подгласничка на новата мис стана Цветелина Дойчева.

По традиция бяха раздадени и специални титли за съседните общини, като Лора Янкова бе обявена за „Мис България Димитровград“, Елеонора Кирева стана „Мис България Харманли“, Каролин Велчева заслужи приза „Мис България Любимец“, а Дамла Адемова бе коронясана като „Мис България Кърджали“.

Вечерта предложи на гостите много повече от дефилета, превръщайки се в истински шоуспектакъл. За доброто настроение се погрижи водещият Владислав Славов, който не само направляваше събитието с професионализъм, но и зарадва присъстващите с изпълнения на популярни хитове. Истински фурор предизвика участието на София Такиева, която изуми публиката със своето изкуство с обръчи. Тя е носител на наградата „Икар“ за най-добър цирков артист на България и световен рекордьор по въртрне на обръчи. Такиева демонстрира невероятна ловкост и финес, въртейки десетки обръчи едновременно под аплодисментите на залата.

Музикалните и танцови изпълнения допълниха празничната атмосфера на конкурса, който затвърди репутацията на Хасково като град на красивите и талантливи хора. Конкурсът в областния град се проведе за 11-а година, организиран в Хасково от регионалния мениджър Адриана Добрева, която се наложи като ценител на женската красота. Нейно откритие е Симона Петрова – носителка на короните „Мис Европа“, „Мис България 2024“ и „Мис България Хасково 2024“, която бе в журито снощи. Присъстваше и миналогодината носителка на короната „Мис България Хасково“ Яница Борисова.