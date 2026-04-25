От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

20 °C

Таня Георгиева бе коронясана за „Мис България Хасково“ на бляскава церемония

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Хасково избра своята нова кралица на красотата на емоционална церемония, която превърна централен нощен бар в сцена на стил и изящество.

    В оспорвана надпревара титлата „Мис България Хасково“ 2026 спечели Таня Георгиева, която впечатли журито и публиката със своето присъствие и харизма. 18-годишната красавица е абитуриентка в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково, специалност Биология. Тя е с добро сърце, иска да учи кинезитерапия и да помага на хората. Обича да рисува. Била е в мажовертния състав на Младежкия център при Община Хасково.

    Имената на победителките бяха официално обявени от Ирина Папазова, собственик на модна агенция „Интерсаунд“ и лицензиант на конкурса, която лично проследи избора на най-достойната представителка на областния град за националния финал.

    Пътят към короната бе споделен с още няколко чаровни момичета, които заеха призовите места. Трета подгласничка на победителката стана Даниела Тодорова, лентата за втора подгласничка бе връчена на Росица Ванчева, а първа подгласничка на новата мис стана Цветелина Дойчева.

    По традиция бяха раздадени и специални титли за съседните общини, като Лора Янкова бе обявена за „Мис България Димитровград“, Елеонора Кирева стана „Мис България Харманли“, Каролин Велчева заслужи приза „Мис България Любимец“, а Дамла Адемова бе коронясана като „Мис България Кърджали“.

    Вечерта предложи на гостите много повече от дефилета, превръщайки се в истински шоуспектакъл. За доброто настроение се погрижи водещият Владислав Славов, който не само направляваше събитието с професионализъм, но и зарадва присъстващите с изпълнения на популярни хитове. Истински фурор предизвика участието на София Такиева, която изуми публиката със своето изкуство с обръчи. Тя е носител на наградата „Икар“ за най-добър цирков артист на България и световен рекордьор по въртрне на обръчи. Такиева демонстрира невероятна ловкост и финес, въртейки десетки обръчи едновременно под аплодисментите на залата.

    Музикалните и танцови изпълнения допълниха празничната атмосфера на конкурса, който затвърди репутацията на Хасково като град на красивите и талантливи хора. Конкурсът в областния град се проведе за 11-а година, организиран в Хасково от регионалния мениджър Адриана Добрева, която се наложи като ценител на женската красота. Нейно откритие е Симона Петрова – носителка на короните „Мис Европа“, „Мис България 2024“ и „Мис България Хасково 2024“, която бе в журито снощи. Присъстваше и миналогодината носителка на короната „Мис България Хасково“ Яница Борисова.

     
    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    „Капачки за бъдеще“ отново с кампания в Хасково
    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

    Случаен виц

    Илюзиите, както и зъбите, се губят с възрастта. - Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Руски палачинки с извара
    Руски палачинки с извара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.