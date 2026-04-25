Геодезистите на „царската гимназия“ са № 1 в страната

    Завърши Националното състезание „Най-Добур млад строител“. Надпреварата се проведе в Хасково. Състезанието премина отлично за домакините от ПГДС „Цар Иван Асен II“. Тимът на хасковската професионална гимназия спечели златните медали в дисциплината „Геодезия“. Тимът, стигнал до титлата, бе в състав Евгения Желева, Теодор Шопов и Антон Дяков.

    Кметът на Хасково Станислав Дечев награди шампионите от Хасково по време на официалната церемония, която събра на едно място най-талантливите бъдещи строители на България. 

    На второ място при геодезистите е отборът на „Лубор Байер“ Стара Загора, на трето място е гимназия „Васил Левски“ – Варна. 

    В състезанието участваха 18 отбора от строителни гимназии от цялата страна. 

    Те се бориха за отличията в пет дисциплини. 

    Отборен победител е ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас. Сребърните медали в генералното класиране заслужи отборът  на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново. Бронзови медали получиха два отбора. С трети места участието си завършиха учениците на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна и ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол. 

    В дисциплината „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ победител е Милица Миленова от гимназия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана, на второ място е Тодор Иванов от гимназия „Кольо Фичето“ – Ямбол, на трето място е Милица Касабова от гимназия „Отец Паисий“ – Габрово. 

    В дисциплината „Облицовки и настилки“ победител е Георги Атанасов от „Кольо Фичето“ – Бургас, второ място спечели Михаил Колев от ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора, на трето място е Преслава Петрова от гимназия „Васил Левски“ – Варна. 

    В категория „Зидария“ победител е отборът от гимназия „Арх. Йордан Миланов“ – Перник. Второ място спечели гимназия „Ангел Попов“ – Велико Търново, третото място е за „Васил Левски“ – Варна. 

    В категория „Сухо строителство“ победител е отборът на гимназия „Арх. Камен Петков“ – Пловдив, второто място е за отбора на гимназия „Ангел Попов“ – Велико Търново, на трето място се класира отборът на ПГДС „Цар Иван Асен II“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеонаблюдението в с. Караманци ще бъде за сметка на община Минерални бани
    преди 1 час
    Слънчева събота ни очаква днес
    преди 1 час
    Франческа Земярска е лауреат на „Южна пролет“ 2026 и носител на отличието бронзов „Пегас“
    преди 13 часа
    Възпоменание в Хасково: 111 години от трагедията, отнела живота на 1.5 милиона арменци
    преди 15 часа
    Съдът в Хасково отложи делото срещу турски шофьор, заловен с марихуана за близо 12 млн.лв.
    преди 15 часа
    Асен Василев избра да влезе в НС от Пловдив
    преди 16 часа

