Геодезистите на „царската гимназия“ са № 1 в страната

Завърши Националното състезание „Най-Добур млад строител“. Надпреварата се проведе в Хасково. Състезанието премина отлично за домакините от ПГДС „Цар Иван Асен II“. Тимът на хасковската професионална гимназия спечели златните медали в дисциплината „Геодезия“. Тимът, стигнал до титлата, бе в състав Евгения Желева, Теодор Шопов и Антон Дяков.

Кметът на Хасково Станислав Дечев награди шампионите от Хасково по време на официалната церемония, която събра на едно място най-талантливите бъдещи строители на България.

На второ място при геодезистите е отборът на „Лубор Байер“ Стара Загора, на трето място е гимназия „Васил Левски“ – Варна.

В състезанието участваха 18 отбора от строителни гимназии от цялата страна.

Те се бориха за отличията в пет дисциплини.

Отборен победител е ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас. Сребърните медали в генералното класиране заслужи отборът на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново. Бронзови медали получиха два отбора. С трети места участието си завършиха учениците на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна и ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол.

В дисциплината „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ победител е Милица Миленова от гимназия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана, на второ място е Тодор Иванов от гимназия „Кольо Фичето“ – Ямбол, на трето място е Милица Касабова от гимназия „Отец Паисий“ – Габрово.

В дисциплината „Облицовки и настилки“ победител е Георги Атанасов от „Кольо Фичето“ – Бургас, второ място спечели Михаил Колев от ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора, на трето място е Преслава Петрова от гимназия „Васил Левски“ – Варна.

В категория „Зидария“ победител е отборът от гимназия „Арх. Йордан Миланов“ – Перник. Второ място спечели гимназия „Ангел Попов“ – Велико Търново, третото място е за „Васил Левски“ – Варна.

В категория „Сухо строителство“ победител е отборът на гимназия „Арх. Камен Петков“ – Пловдив, второто място е за отбора на гимназия „Ангел Попов“ – Велико Търново, на трето място се класира отборът на ПГДС „Цар Иван Асен II“.