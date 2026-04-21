Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа

Недекларирани 1 040 000 турски лири задържаха митническите служители на ГКПП "Капитан Андреево" при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 18.04.2026 г., около 23:00 часа, на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски шофьор, пътували 47 пътници от Турция за Румъния. Автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в багажното отделение в две раници, са открити по две полиетиленови торби, пълни с банкноти турски лири, всички в купюри от 200 турски лири. Общото количество на задържаните пари е 1 040 000 турски лири с равностойност в евро 20 446.4 евро. Установено е, че паричните средства са собственост на един от пътниците в автобуса – турски гражданин. На нарушителя е съставен акт по Валутния закон.

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.

„Южна пролет" в Хасково идва с „Първият полет на Пегас" – поезия от ученици
