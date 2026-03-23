Заловиха недекларирани 220 000евро в чанта с шоколадови изделия

    Недекларирани 220 000 евро са заловени на Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Парите са открити в чанта с шоколадови изделия, съобщиха от Агенция "Митници".

    На 20 март на пункта пристига влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

    В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия. Под тях митническите служители установяват фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро.
    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

    Източник: Haskovo.NET

    Отличиха най-добрите математици на Хасково
    Отличиха най-добрите математици на Хасково
    преди 21 минути
    преди 44 минути
    преди 3 часа
    Седем души са задържани с наркотици в Хасково, Любимец и Харманли
    преди 7 часа
    Четирима пияни и дрогирани шофьори са задържани за три дни в Хасковско
    преди 7 часа
    Деца катастрофираха с открадната кола и я изоставиха
    преди 8 часа

