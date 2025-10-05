От х:

Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

Недекларирани 8 тона химически продукти с приложение в производството на бои, лакове и лепила са задържани на Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от Агенция "Митници".

В края на месец септември на пункта пристига товарна композиция от влекач и полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока – стенни хартиени и текстилни облицовки, от България за Иран.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, установява, че има несъотвествие между теглото, отчетено на везната и декларираното по документи.

Тя насочва композицията за рентгенов контрол, при който са отбелязани необичайни плътности в товара. При последвалия физически контрол инспекторите установяват, че в товарното помещение, между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти, които се използват при производството на бои, лакове и лепила. 

Недекларираните химически препарати са задържани, а на шофьора е съставен акт по Закона за митниците. 

Източник: Haskovo.NET

