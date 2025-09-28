Задържаха 307 старинни монети, скрити под касетка със зеленчуци

Митническите служители на пункт Капитан Андреево задържаха 307 старинни монети и 11 старинни предмета. Те са били открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.



Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на пункта на 19 септември. Водачът – турски гражданин, е представил документи, че превозва стока от Турция за Германия. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите инспектори откриват в десния долап на полуремаркето касетка със зеленчуци, а под тях два полиетиленови пакета със старинни изделия. Откритите монети и предмети представляват културна ценност. Според метала се разделят на сребърни, бронзови и оловни.



Контрабандните монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците.