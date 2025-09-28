От х:

Гимназистите с по-голям шанс за работа от висшистите

По-голямата част от обявените свободни работни места в Хасково са за кандидати със средно образование. Справката на Бюрото по труда показва, че търсенето на специалисти с диплома за висше е далеч по-слабо.

Осем инженери и един лекар могат да намерят работа. Седем шофьори, две медицински сестри и един счетоводител са други обявени свободни позиции на пазара на труда.

Четирима продавач-консултанти, двама санитари, готвач и помощник готвач търси бизнесът в областта. Работа могат да намерят и мераклиите за пиколо, камериерка и сервитьор.

Пълната справка за обявените свободни работни места може да се намери на сайта на хасковската агенция.

Източник: Haskovo.NET

