Недекларирани валута и злато за близо 330 000 лв откриха митничарите на „Капитан Андреево“

    Нов опит за пренасяне на недекларирани 81 170 евро и 997,50 грама злато на обща стойност 325 476 лева предотвратиха митническите служители при проверка на автобус, излизащ от страната. 
    Служители на „Капитан Андреево“ спрели за проверка автобус с турска регистрация с водач - турски гражданин. Рейсът е пътувал от Германия през България за Турция, в него имало 30 пасажера. По време на щателната проверка на митническите служители им направило впечатление неспокойното поведение на един от пътниците и при извършения личен преглед на лицето, в двата му чорапа и в джобовете на връхното яке, са били открити 6 пакета, съдържащи валута. Мъжът е пренасял 81 170 евро с обща левова равностойност 158 754 лева. В задния джоб на мъжа са били открити 997.50 грама 22 - каратово злато на обща стойност 166 722 лева.
    По случая е образувано досъдебно производство  от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
     

    Източник: Haskovo.NET

