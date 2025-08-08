От х:

Баскетболният „Хасково“ стартира сезона с гостуване край река Дунав

Стана ясна програмата за първи кръг на баскетболното първенство в „А“ група. Жребият вече бе теглен. На този етап са ясни двубоите само за откриващия кръг. Това, което интересува феновете от Хасково е, къде и кога започва техният отбор.

„Хасково“ ще стартира сезона с гостуване. Вицешампионът от миналата кампания в „А“ група ще акостира край река Дунав. Янко Желев и компания ще гостуват във Видин на БК „Видабаскет“. По първоначална информация мачът трябва да е на 21-ви септември.

Както вече знаем, през новия сезон БК „Хасково“ ще играе в регион „Запад“. За състезателите на Янко Желев това ще бъде съвсем ново предизвикателство, с не толкова познати съперници.

От клуба споделиха пред Haskovo.net, че част от опитните играчи, които носиха фланелката им през миналия сезон, ще играят за отбора и през предстоящата кампания.

Ще има и нови попълнения, първото от които се очаква да бъде обявено през следващата седмица.

За поредна година БК „Хасково“ ще има отбор и в „Б“ група. В този състав отново ще се разчита на юноши от школата. Основна част от тима ще бъдат кадетите до 17 години. В първи кръг на регион „Юг“ хасковлии ще излязат срещу БК „Рогош“. 

Източник: Haskovo.NET

