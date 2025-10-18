От х:

„Хасково“ посреща „Левски“ за четвърта победа в първенството

Баскетболистите на „Хасково“ ще се опитат да продължат добрата си серия от началото на сезона в „А“ група. Новакът в регион „Запад“ ще има не леката задача да се изправи срещу „Левски А“. Мачът е утре (19.10) от 18:00 часа в зала „Дружба“. Хасково е със 100%-ва успеваемост този сезон, записвайки три победи. Столичани от своя страна са с актив от две победи и една загуба. Това обаче не означава, че на Янко Желев и компания ще им е лесно срещу „сините“.

Старши треньорът на „Хасково“ Янко Желев няма да може да разчита на всичките си основни играчи. От състава, заради ангажименти с „Берое“ в шампионата на НБЛ, отпадат Кристиян Желев и Кристиян Челенков. Боян Тенев няма да е в Хасково по лични причини, а Христо Гатев още се възстановява от травма. От щаба на „Хасково“ изразиха надежда за успех, въпреки отсъстващите играчи, както и приканиха феновете за подкрепа.

„Надявам се, като домакин и с помощта на публиката да вземем мача. Искам да направим стойностен двубой. Няма да ни е лесно, все пак техен треньор е Георги Младенов. Стойностен отбор са, част от баскетболистите им играят и в отбора в първенството на НБЛ. Добри са! Нашите играчи също са опитни, ако можем да ги излъжем, ще ги победим. Ще е интересен мач за публиката“, коментира за Haskovo.net старши треньорът на БК „Хасково“ Янко Желев.

Източник: Haskovo.NET

