След гнева на Борисов: Хасковски депутати със срещи в региона

    Народните представители д-р Георги Станков и Иван Минев се срещнаха със симпатизанти от региона, съобщиха от ГЕРБ-Хасково. „Явно е настанал моментът, в който трябва да се заявим, че сме единни, че сме силни и да не отстъпваме повече позиции“, категорични са хората. „ГЕРБ е първа политическа сила и ние, в Хасково, сме наясно колко е сложно управлението на държавата.
    Съзнаваме, че всички компромиси, които прави ГЕРБ са в името на стабилността на държавата и големите стратегически цели, но не приемаме т.нар. коалиционни
    партньори да ни извиват ръцете, както на национално, така и на местно ниво“, заявиха
    хората, дошли на среща с депутата Иван Минев.

    „По места другите партии в управлението масово кадруват, обещават немислими неща, а ние се опитваме да спазваме коалиционна култура, но виждаме, че те не го оценяват и наистина се „катерят по гърба на Борисов“, споделиха още хората и поискаха повече твърди и ясни позиции
    от страна на ГЕРБ.

    „Явно е настанал моментът, в който трябва да се заявим, че сме единни, че сме силни и да не отстъпваме повече позиции“, категорични са симпатизантите на ГЕРБ в Хасково. В срещата участваха кметът на Хасково Станислав Дечев и общински съветници. В Любимец хората заявиха: „Доволни сме, че дойде този момент, когато отново в стила на ГЕРБ и Борисов заставаме твърдо на позициите си.

    Стига сме отстъпвали! Стига сме оставяли партия като ДПС Ново начало, която дори не е в управлението, да поставя условия. Или пък като БСП, които не се държат като партньори, а като управляващи.“ Пред д-р Георги Станков любимчани разказаха, че идват на срещата, за да споделят, че виждат опасност отново всичко да се срути.

    „Тъкмо държавата се закрепи и нещата започнаха да се движат и някои политици пак тръгнаха с голите обещания и с големите харчове. Затова сме тук, защото искаме стабилно управление на ГЕРБ, а не на партии, които нямат и един файтон хора“. В срещата участваха общински съветници от ГЕРБ Любимец, представители на бизнеса, фермери, симпатизанти и членове на ГЕРБ. 

    „Готови сме за избори, ако това ще сложи края на компромисите и извиването на ръце. Тук в Симеоновград ГЕРБ е победител на изборите, ГЕРБ управлява, а БСП поставят условия. Това трябва да спре!“, разказаха местните хора. Симпатизантите на ГЕРБ споделиха, че искат спокойствие в държавата преди прехода от лев към евро, затова са на мнение, че не е сега моментът за избори. „Но ако това отношение на другите партии към ГЕРБ продължи, по-добре да отиваме на избори и да покажем отново, че сме силни и единни“, категорични са в Симеоновград. От д-р Георги Станков те поискаха да предаде на ръководството на ГЕРБ и на г-н Бойко Борисов, че хората от Симеоновград подкрепят ГЕРБ, че не са забравили репресиите на „Промяната“ и Рашков, че искат стабилното управление на държавата да продължи с водещата роля на ГЕРБ. „Стигат
    ни 4 години експерименти, искаме разумно управление, което да се грижи за държавата
    така, както ние се грижим за града и за семействата си“, казаха те. В срещата с
    народния представител д-р Георги Станков участваха кметът на Симеоновград Милена
    Рангелова, общински съветници, членове на ГЕРБ и десетки симпатизанти на партията. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини