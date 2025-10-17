28-годишен мъж е задържан с 10 милилитра марихуана във вейп

Момче с дрога е задържано в управлението в Димитровград, съобщават от МВР. В 10 часа на булевард „Димитър Благоев“ полицаи са проверили 27-годишен. Той признал, че носи в себе си вейп с течност с 10 мл марихуана.

Полевият наркотест е потвърдил вида на веществото. Електронното устройство е предадено с протокол, а момчето е задържано до 24 часа.

Със същия вид наркотик в Хасково е бил заловен младеж на 28 години. Проверката е осъществена в жк „Бадема“. В дрехите са открити 2 грама суха зелена листна маса. Той също е задържан в ареста за 24 часа.