От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

28-годишен мъж е задържан с 10 милилитра марихуана във вейп

Момче с дрога е задържано в управлението в Димитровград, съобщават от МВР. В 10 часа на булевард „Димитър Благоев“ полицаи са проверили 27-годишен. Той признал, че носи в себе си вейп с течност с 10 мл марихуана.

Полевият наркотест е потвърдил вида на веществото. Електронното устройство е предадено с протокол, а момчето е задържано до 24 часа.

Със същия вид наркотик в Хасково е бил заловен младеж на 28 години. Проверката е осъществена в жк „Бадема“. В дрехите са открити 2 грама суха зелена листна маса. Той също е задържан в ареста за 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасково е в плен на класическата музика, започнаха Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
Хасково е в плен на класическата музика, започнаха Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
преди 22 минути
Ученици от различни възрасти празнуваха заедно Деня на хляба
Ученици от различни възрасти празнуваха заедно Деня на хляба
преди 1 час
Хванаха мъж да кара дрогиран
Хванаха мъж да кара дрогиран
преди 1 час
Пожар изпепели джипа на хасковлия посред нощ
Пожар изпепели джипа на хасковлия посред нощ
преди 2 часа
Предимно облачно в петък и дъжд през нощта
Предимно облачно в петък и дъжд през нощта
преди 3 часа
След гнева на Борисов: Хасковски депутати със срещи в региона
След гнева на Борисов: Хасковски депутати със срещи в региона
преди 16 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

Случаен виц

След гнева на Борисов: Хасковски депутати със срещи в региона
Пожар изпепели джипа на хасковлия посред нощ

Губи онзи, който знае какво ще стори, ако спечели. Печели онзи, който знае какво ще загуби. - Николо Макиавели

Последни обяви

Случайна рецепта

Гъста рибена чорба
Гъста рибена чорба

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини