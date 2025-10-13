От х:

14-годишно момче и още трима мъже са задържани за притежание на дрога

14-годишно момче от Хасково е задържано за притежание на марихуана, съобщиха от МВР.  В маратонката на непълнолетния служителите намерили вейп, чиято кафява течност е дала положителна проба за дрога. Още един младеж на 19 години е доведен в хасковското управление. Младежът от село Узунджово е хванат да държи в себе си 10 грама марихуана.

Мъж на 35 години от Пловдив е хванат с марихуана в Димитровград, допълват от полицията. По обяд в петък криминалисти от управлението в Димитровград са открили в него плик със суха зелена листна маса с тегло 4 грама. Полевият наркотест е показал наличие на марихуана. Последвало е 24-часово задържане на мъжа.

Проверките по линия на противодействие на държането и разпространението на наркотични вещества в региона продължават. В Харманли е хванат с един грам бяло кристално вещество 26-годишен младеж от село Рогозиново.

Източник: Haskovo.NET

