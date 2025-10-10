От х:

Подсъдим за контрабанда на кокаин за 2.4 млн. лв. отказа споразумение за 10 г. затвор

37-годишният турски гражданин Месут Мат, подсъдим за контрабанда на 11,689 кг кокаин, отказа да подпише споразумение за 10 години затвор, съобщиха от Темида.

В съдебното заседание вчера, което бе разпоредително, представителят на Окръжна прокуратура – Хасково представи проект на споразумение, в което съдът предложи да бъдат внесени промени в съдържанието относно размера на наказанието. Подсъдимият и неговият защитник изразяват несъгласие с предложените промени. При това положение съдът отказа да одобри внесеното споразумение като противоречащо на закона. Така делото ще се гледа по общия ред.

Месут Мат беше арестуван на 09.10.2024 г. при митническа проверка на ГКПП „Капитан Андреево“. Той пътувал с товарен автомобил с чужда регистрация, шофиран от негов колега. По документи те превозвали групажна стока от Германия през България за Турция. При проверката на граничния пункт обаче Месут се притеснил и това провокирало по-обстойна инспекция, при която са открити 13 пакета с наркотика на стойност 2 406 668,05 лева. Кокаинът бил скрит в якето, чорапите и слиповете на подсъдимия. При проверката Месут Мат агресирал и извил ръката на митничаря, опитал се да избяга в посока към Турция, стана ясно още на съдебното заседание през октомври 2024 г., когато той бе оставен в ареста.

При доказване на вина, законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор.

Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско
Задържаха 1000 фалшиви тонер касети и 30 265 кутии за тях в товарен автомобил

