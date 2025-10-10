От х:

Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско

Трима водачи са задържани за шофиране в нетрезво състояние или употреба на дрога в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В ареста на областния град е бил 44-годишен хасковлия, заловен на третокласен път в село Зорница да управлява „Сузуки“ след употреба на канабис.

В ареста на РУ Димитровград е пренощувал 50-годишен водач на „Рекстън“, шофирал го с наличие на 1,22 промила алкохол.

Третият задържан е в РУ Харманли. Той е заловен да се движи с „Хонда“ в село Ръженово с 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

И по трите случая са заведени бързи производства.

