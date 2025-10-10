От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Задържаха украинец с 10 грама марихуана в Хасково и свиленградчанин с вейп

Двама са задържани с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Вчера в 11 часа на улица „3 март“ в Свиленград е проверен лек автомобил „Форд“, шофиран от 34-годишен. В него е открита електронна цигара тип „вейп“, съдържаща кафява течност, която водачът предал с протокол.

В управлението в Хасково също е задържан мъж с наркотик. Полицаи са проверили дом на улица „Пирин“, обитаван от 33-годишен от Украйна. В жилището е намерен плик с 10 грама суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Заведено е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат
Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат
преди 1 час
Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско
Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско
преди 1 час
В Хасковска област продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото
В Хасковска област продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото
преди 1 час
МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
преди 3 часа
Слънчево, със съвсем малко облаци по обед
Слънчево, със съвсем малко облаци по обед
преди 4 часа
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Lenny Kravitz - Let It Ride

Случаен виц

В Хасковска област продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото
Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско

Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или падаш. - Франк Лойд Райт

Последни обяви

Случайна рецепта

Чеснова пъстърва в хартия
Чеснова пъстърва в хартия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини