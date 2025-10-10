Задържаха украинец с 10 грама марихуана в Хасково и свиленградчанин с вейп

Двама са задържани с наркотици в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Вчера в 11 часа на улица „3 март“ в Свиленград е проверен лек автомобил „Форд“, шофиран от 34-годишен. В него е открита електронна цигара тип „вейп“, съдържаща кафява течност, която водачът предал с протокол.

В управлението в Хасково също е задържан мъж с наркотик. Полицаи са проверили дом на улица „Пирин“, обитаван от 33-годишен от Украйна. В жилището е намерен плик с 10 грама суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Заведено е досъдебно производство.