В Хасковска област продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото

През октомври 2025 г. ще продължат следващите срещи с граждани от област Хасково в рамките на разяснителната кампания, посветена на въвеждането на еврото, съобщиха от Областна администрация - Хасково.

Събитията са част от националните дейности за подготовка на населението за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

Графикът за месец октомври включва следните населени места:

• 10 октомври 2025 г. от 11:00 ч. – град Симеоновград, зала на Община Симеоновград

• 15 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Войводово, клуб на пенсионера

• 16 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Добрич, читалището

• 17 октомври 2025 г. от 10:30 ч. – село Радиево, читалището

• 22 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Черногорово, ритуалната зала

По време на срещите гражданите ще получат полезна информация от представители на Областна администрация – Хасково, Български пощи“ и ОД на МВР – Хасково, относно реда и условията за обмяна на левове в евро, както и отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с въвеждането на единната европейска валута.