От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

В Хасковска област продължава разяснителната кампания за въвеждането на еврото

През октомври 2025 г. ще продължат следващите срещи с граждани от област Хасково в рамките на разяснителната кампания, посветена на въвеждането на еврото, съобщиха от Областна администрация - Хасково.

Събитията са част от националните дейности за подготовка на населението за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г.

Графикът за месец октомври включва следните населени места:

  • • 10 октомври 2025 г. от 11:00 ч. – град Симеоновград, зала на Община Симеоновград
  • • 15 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Войводово, клуб на пенсионера
  • • 16 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Добрич, читалището
  • • 17 октомври 2025 г. от 10:30 ч. – село Радиево, читалището
  • • 22 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Черногорово, ритуалната зала

По време на срещите гражданите ще получат полезна информация от представители на Областна администрация – Хасково, Български пощи“ и ОД на МВР – Хасково, относно реда и условията за обмяна на левове в евро, както и отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с въвеждането на единната европейска валута.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат
Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат
преди 1 час
Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско
Задържаха двама пияни водачи и един дрогиран в Хасковско
преди 1 час
Задържаха украинец с 10 грама марихуана в Хасково и свиленградчанин с вейп
Задържаха украинец с 10 грама марихуана в Хасково и свиленградчанин с вейп
преди 1 час
МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана
преди 3 часа
Слънчево, със съвсем малко облаци по обед
Слънчево, със съвсем малко облаци по обед
преди 4 часа
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
Бизнесменът Стойчо Захариев ще бъде под домашен арест в хасковски хотел
преди 19 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – оркестър ''Родопско настроение''

Случаен виц

Премиерът Желязков край Хасково: Оставки в правителството не се обсъждат
Задържаха украинец с 10 грама марихуана в Хасково и свиленградчанин с вейп

Законите са като кренвиршите — по-добре да не виждаш как ги правят - Ото фон Бисмарк

Последни обяви

Случайна рецепта

Бисквити с мюсли и банан
Бисквити с мюсли и банан

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини